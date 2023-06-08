В следующем году с каждого туриста в Санкт-Петербурге будут брать деньги

Соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении на заседании городского парламента.

Согласно документу, эксперимент по введению курортного сбора будут проводить на всей территории города с 1 октября 2023 года, однако первые полгода ставка будет нулевой. С 1 апреля 2024 года она составит 100 рублей в сутки, сообщает «Интерфакс».

Туристы должны будут при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, за исключением дня заезда. Сумму не будут автоматически включать в стоимость проживания. Если гость откажется платить, отель должен будет в течение двух дней уведомить городские власти.

«Учитывая, что в Петербурге количество объектов размещения достигает 1205 единиц, предположительный объем поступлений в бюджет от курортного сбора с туристов может составить в 2024 году, учитывая, что он будет вводиться с 1 апреля, то есть за 9 месяцев, 310 миллионов рублей», – сказал представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

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Деньги будут перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга. Документ оговаривает, что средства «направляются исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры».

Под требования о взимании курортного сбора попадут все объекты, оказывающие услуги по временному размещению туристов.

Сообщается, что от 30% до 50% гостей Санкт-Петербурга будут освобождены от уплаты сбора: это дети, студенты-очники, блокадники, ветераны, чернобыльцы, участники спортивных мероприятий и другие.