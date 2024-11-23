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В Сочи багажная тележка вывела самолет из строя

Фото: Unsplash

Она повредила судно, и его признали непригодным для полетов.

В Сочи багажная тележка вывела из строя самолет авиакомпании «Азимут». Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, инцидент произошел утром 20 ноября с Sukhoi Superjet 100, который прилетел из Астрахани. Когда сотрудники аэропорта выгружали багаж пассажиров, одна из тележек оказалась не закреплена. Она столкнулась с передней стойкой шасси и повредила створку.

Осмотрев самолет, техники нашли трещину композиционного материала длиной 32 сантиметра. В итоге судно признали поврежденным и отстранили от полетов на время ремонта.

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