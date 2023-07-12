В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи. Когда же они откроются?

На днях в Хостинском и Адлерском районах Сочи случились сильнейшие дожди. От воды пострадало несколько сотен домов, было эвакуировано 420 тысяч человек.
Как сообщил в своем телеграм-канале Алексей Копайгородский, мэр Сочи: «Солнечная погода позволяет пользователям приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны все еще есть, пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится»
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