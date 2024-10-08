В Сочи отметят День рождения Бабы Яги

Главный фестиваль осени пройдет в первом тематическом парке развлечений с 12 октября по 10 ноября.

День рождения Бабы Яги – одно из главных событий в ежегодном календаре мероприятий Сочи Парка. Отмечать его начали в 2015 году – тогда праздник в честь сказочной старушки занимал всего несколько дней, а теперь это масштабный фестиваль для всей семьи с разнообразной программой развлечений, который длится целый месяц!



Чтобы поздравить Бабу Ягу с днем рождения, гости специально планируют отпуск на вторую половину октября и летят в Сочи Парк со всех уголков страны. В прошлом году фестиваль посетили 160 тысяч человек – вдвое больше, чем годом ранее! А его тематическая концепция и насыщенная программа были отмечена Гран-при международной премии Russian Event Awards в номинации «Национальное событие».

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В дни осеннего праздника декор парка полностью преображается, появляются фотозоны с тысячами тыкв, кафе и рестораны предлагают тематическое меню.

Афиша мероприятий традиционно состоит из двух частей: страшно-веселой дневной программы для семейного отдыха и ужасно интересной вечерней — для любителей пощекотать нервы. Днём проходят веселые игры и квесты, встречи с Бабой Ягой, мастер-классы и конкурс на лучший тематический костюм. После заката – время тайн и мистики, а гвоздь программы — лабиринты страха и финальный Огненный бал.

Большая премьера этого года – интерактивное «Шоу Бабы Яги», в котором именинница попробует себя в качестве режиссера и снимет фильм с гостями парка в главных ролях.