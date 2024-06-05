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В Сочи после реконструкции открылся пляж «Ривьера»

Фото: grad-sochi.ru

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, теперь длина пляжа – 450 метров.

Морскую набережную расширили, снеся устаревшие здания. В процессе реконструкции объединили три пляжа у устья реки Сочи – «Ривьеру», «Звездный» и «Остров», теперь это  одно благоустроенное пространство. На территории пляжа «Ривьера» организованы специализированные участки для отдыха и развлечений, включая затененные пространства для отдыха и специально оборудованные площадки для активных игр и водных развлечений. Для удобства посетителей созданы современные комфортные условия, среди которых — обновленные душевые кабины, раздевалки, вышки для спасателей, общедоступные туалеты и пункт первой медицинской помощи.

Всего к сезону в крае был открыто 570 пляжей, общей протяженностью 115 километров.

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