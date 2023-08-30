В Сочи пройдет Форум Туристических Территорий-2023

С 9 по 13 октября на Курорте Красная Поляна состоится Форум туристических территорий, организованный Федерацией Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС).

На федеральном форуме встретятся свыше 1000 инвесторов, бизнесменов, владельцев и управляющих горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев, ресторанов и представителей органов власти федерального и регионального уровня.

Основные цели форума – обсуждение стратегии и реализация запуска отечественных проектов по созданию туристической инфраструктуры в инвестиционно-привлекательных территориях России, проектов в частном и государственно-частном партнерстве с зарубежными партнерами из стран СНГ, подписание соглашений с инвестиционными намерениями по развитию туристических территорий, в том числе связанных с увеличением номерного фонда гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения (КСР), формирование резолюций, направленных на совершенствование нормативно-правовых актов и снятие блокирующих законодательных барьеров в развитии отрасли.

«Форум преследует очень четкую цель – мы создаем площадку для продуктивного диалога самых актуальных тем в индустрии гостеприимства и туризма. Объединяем усилия органов государственной власти с возможностями частных инвесторов, потенциалом горнолыжных комплексов и профессиональными бизнес-сообществами», – комментирует Светлана Данилина, создатель и идеолог Форума FTT-2023, заместитель председателя правления АГКТиС.

Деловая программа форума посвящена вопросам безопасного, качественного и увлекательного отдыха в России. Более 150 спикеров – эксперты туристической отрасли обсудят существующие регуляторные барьеры, рассмотрят новые форматы по взаимодействию участников туристического рынка и поделятся профессиональным опытом. Главные деловые события форума пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна».

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«Мы говорим о комплексном и логичном развитии туристических территорий, где все процессы взаимно связаны, будь то горнолыжный или морской курорт, парк развлечений или музей под открытым небом, гостиничный или ресторанный комплекс. Важно не создавать «случайных» объектов туристической инфраструктуры – «лишь бы было где остановиться и как-нибудь поесть», следовать единым стандартам работы и давать качественный сервис!» – Олимпиада Знаменская, создатель и идеолог Форума FTT-2023.

Неотъемлемой частью форума также станут деловые экскурсии и профессиональная выставка горнолыжной индустрии, спортивного, паркового оборудования, продукции сферы HoReCa и других сегментов индустрии гостеприимства и туризма.

Чтобы стать участником форума, необходимо оставить заявку на официальном сайте Форума туристических территорий

Также в рамках мероприятий форума будет проведена торжественная церемония вручения ежегодной премии горнолыжной индустрии SKI BUSINESS AWARDS в «Казино Сочи». Награды в номинациях получат лучшие туроператоры, инвестиционные проекты, объекты горнолыжной инфраструктуры, горнолыжный регион и спортивно-развлекательный кластер. Подать заявку на участие можно бесплатно до 20 сентября.

Деловая составляющая форума будет сопровождаться активной развлекательной программой для всех участников: экскурсии по всем курортам Красной Поляны, тематические вечеринки, хоккейный матч, турнир по боулингу, поездка на родельбане в горах, полет на воздушном шаре, посещение Сочи Парка, Sky Park и, в завершение, яхтенная регата и морская вечеринка.