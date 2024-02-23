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В Сочи с начала года приняли уже миллион туристов

Фото: Wikimedia Commons

Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Копайгородский рассказал, кто оказался миллионным туристом в городе.

«Сочи принял миллионного туриста с начала года. Москвичка Екатерина Федосеева с тремя сыновьями на курорте не впервые. Для отдыха в длинные февральские выходные они выбрали санаторий в Лазаревском районе», – сообщил мэр Сочи.

Он отметил, в Год семьи в Сочи создали дополнительные условия для отдыха детей и подростков.

«На праздничную дату 23 февраля в городе единовременно будут находиться около 115 тысяч гостей. Загрузка санаториев – более 80 процентов», – отметил Копайгородский.

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