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В Сочи штормовое предупреждение: пляжи закрыты

В Сочи штормовое предупреждение: пляжи закрыты

Высота волн достигает почти двух метров.

Мощный циклон обрушился на Краснодарский край: в Сочи и «Сириусе» объявлено штормовое предупреждение как минимум до вечера 17 июня. Городские пляжи остаются закрыты для туристов.

По оценкам синоптиков, высота волн достигает 1,8 метра, а штормовой ветер оценивается в 4 балла. За сутки в Сочи выпало более месячной нормы осадков, в некоторых высокогорных районах идёт снег. Больше всего осадков наблюдается в Лазаревском районе, но власти сообщают об оперативном устранении всех последствий непогоды.

Из-за сильных дождей 16 июня на курорте из берегов вышли реки: целые улицы оказались затоплены, автомобили фактически превратились в плавательные средства. В аэропорту Сочи наблюдались задержки.

По оценкам Администрации города Сочи, шторм начнет ослабевать к вечеру вторника. К 18 июня штормовые волнения снизятся до 2-3 баллов, после чего городские пляжи возобновят свою работу. Пока туристам рекомендуют соблюдать меры безопасности и держаться подальше от воды.

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