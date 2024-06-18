В Сочи туристку унесло в море во время романтической прогулки: видео

Девушку не могут найти третьи сутки.

В Сочи туристку унесло в море во время романтической прогулки с молодым человеком. Видео трагедии публикует YouTube-канал Chpkrasnodara.

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На кадрах видно, как пара гуляет на пляже Ривьера в центре города во время шторма. Несмотря на большие волны, влюбленные не хотят отходить от воды и в обнимку стоят на берегу. В какой-то момент их накрывает с головой, и девушку уносит в море. Молодой человек, судя по видео, не сразу понимает, что случилось и в растерянности идет по побережью.

Поиски девушки ведутся уже три дня — сначала спасатели вышли берег, потом вышли в море на катере. Пока найти туристку не удалось.

По данным канала Kub Mash, пара приехала на отдых из Липецкой области, девушке было 20 лет.