В Сочи впервые за 30 лет открылся новый санаторий

«Кристалл» — первый новый санаторий, построенный в Краснодарском крае с нуля более чем за четверть века.

Санатории в СССР начали активно развиваться в 1920-х годах, когда государство осознало, что здоровье населения является необходимым условием для построения социалистического общества. В связи с высокой заболеваемостью и нуждой в здравоохранении, была инициирована программа по созданию курортов и санаториев, что позволило не только лечить, но и оздоравливать граждан.

В первой половине XX века начали возводиться санатории на таких источниках, как минеральные воды, грязи, а также в живописных местах с целебным климатом. Одной из первых мест, где появились санатории, стала Кавказская здравница, охватывающая такие курорты, как Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск.

Впрочем, после 90-х годов слово «санаторий» вообще вышло из моды и новые места размещения предпочитали называть себя по-другому.

Новый санаторий «Кристалл» располагается в 300 метрах от берега Черного моря, в окружении высоких сосен и цитрусовых деревьев, неподалеку от реликтовой тисо-самшитовой рощи.

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