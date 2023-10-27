В США пилот наелся грибов и едва не разбил самолет с людьми на борту

Он попытался отключить двигатели прямо во время полета.

В США пилот авиакомпании Alaska Airlines попытался отключить двигатели самолета прямо в небе. Мужчине помешали коллеги, а после посадки его задержала полиция, сообщает CNN.

44-летний Джозеф Эмерсон работал в авиакомпании пилотом, но в тот день у него был выходной. Мужчина полетел из Эверетта в Сан-Франциско рейсом другого перевозчика — Horizon Air (дочка Alaska Airlines). Там пассажиру удалось пробраться в кабину пилотов, где он сел на откидное кресло и попытался нарушить работу двигателей.

К счастью, Эмерсону не удалось осуществить задуманное — его остановили капитан со вторым пилотом. Двигатели продолжали работать, не потеряв мощности, но пилоты решили экстренно посадить самолет в Портленде. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

После задержания пилот объяснил, что находился под воздействием галлюциногенных грибов, которыми пытался лечить депрессию. На момент инцидента мужчина не спал двое суток и пережил нервный срыв.

«Я потянул за обе ручки аварийной остановки подачи топлива, потому что думал, что сплю и просто хотел проснуться. (...) Я чувствовал себя нехорошо. Казалось, пилоты не обращали внимания на происходящее. Это все казалось неправильным», — рассказал мужчина.

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Джозефу Эмерсону уже предъявили обвинение в покушении на убийство 83 человек, создании угрозы жизни по неосторожности и угрозе воздушному судну. Сам мужчина утверждает, что просто был не в себе.