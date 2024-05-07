В США планируют запустить круиз для нудистов

Круизный лайнер отправится в путь из Флориды.

В следующем году из Флориды отправится необычный круиз «Big Nude Boat» для любителей отдыха без одежды. 11-дневное путешествие по Карибам запланировано в первые недели февраля на лайнере Norwegian Pearl.

Как сообщается на сайте компании-организатора Bare Necessities Tour & Travel, круиз станет «новым нудистским приключением». Маршрут включает эксклюзивные остановки на Багамах. Также предусмотрены стоянки в Пуэрто-Рико, Сент-Мартене, Доминике, Мартинике и Сент-Люсии.

«Возможность насладиться новым райским уголком, а также посетить красивейшие острова Восточных Карибов – это незабываемый опыт на „Большом голом корабле“», — пишут организаторы.

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Цены на нудистский круиз начинаются от $2000 с человека. Самый дорогой вариант – трехспальная вилла с садом за $33 155.

Пусть круизный теплоход и будет «нудистским», там будет действовать определенный перечень правил. Так, нудистам необходимо подстилать полотенца у бассейна или в буфете. Нельзя будет фотографировать пассажиров без их согласия, надевать «фетишистскую» одежду и устраивать «разврат на борту». Также организаторы советуют упаковать с собой купальник или плавки – некоторые экскурсии не предусматривают купания в обнаженном виде.