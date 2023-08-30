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В Таиланде могут увеличить срок безвизового пребывания для российских туристов

Фото: Олег Елков

Срок может увеличиться с 30 до 90 дней.

«Стране необходим экономический рост. В первую очередь, речь идет о восстановлении за счет туризма. И увеличение срока безвизового пребывания в Таиланде до 90 дней для таких крупных рынков как Китай, Индия и Россия расширит возможности для иностранных путешественников», – заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пхангнга на юге королевства.

Он также отметил необходимость визовых послаблений и для граждан Казахстана, чтобы привлечь больше туристов из этой страны.

В настоящее время в рамках соглашения между РФ и Таиландом российские туристы могут находиться в королевстве без виз до 30 дней, такие же правила действуют для тайских путешественников в России.

По словам представителей турбизнеса, с октября 2022 по июнь 2023 года провинцию Пхангнга посетили порядка 4 миллиона иностранных туристов, преимущественно из Китая, России и скандинавских стран.

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