В Таиланде предложили ввести аналог шенгена для стран Юго-Восточной Азии

В этой инициативе могут принять участие шесть государств.

В Таиланде предложили запустить аналог шенгенской визы для шести стран Юго-Восточной Азии. Это поспособствует развитию комплексного туризма: люди смогут посещать сразу несколько государств во время одного путешествия, пишет газета VN Express.

С такой идеей выступил премьер-министр Таиланда Сретта Тависин. В список стран с единой визой также могут войти Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Вьетнам — Тависин уже обсудил предложение с коллегами, и те отнеслись к нему позитивно.

«Совместная виза позволит туристам исследовать шесть стран Юго-Восточной Азии по одной визе. Кроме того, возможность объединить поездки по нескольким странам в одно путешествие позволит привлечь больше туристов из дальних стран с высокими тратами», — отмечает издание.

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По данным VN Express, в 2023 году эти шесть стран Юго-Восточной Азии приняли в общей сложности 70 миллионов иностранных туристов. Большинство отдыхали в Таиланде и Малайзии — эти государства отказались от виз для туристов из Китая и Индии.

Россияне в данный момент могут находиться в Таиланде без визы 90 дней, во Вьетнаме — до 45 дней, причем правило касается и материковой части страны, и острова Фукуок. В Малайзии и Мьянме российские путешественники могут пребывать до 30 дней. В Камбодже россияне могут оформить визу по прибытии на срок пребывания до 30 дней, а в Лаос виза не требуется, если срок пребывания в стране не превышает 15 дней.