В Таиланде разрешили продавать алкоголь по буддийским праздникам

Разрешение будет действовать в шести самых крупных аэропортах страны.
Согласно местным законам, продажа алкоголя в стране запрещена во время буддийских праздников, но для аэропортов теперь будет сделано исключение.
Газета Bangkok Post сообщила, что Национальный комитет Таиланда по контролю над оборотом алкогольной продукции планирует в скором времени разрешить продажу. Власти подразумевают, что такое решение принесет больше доходов от туризма.
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