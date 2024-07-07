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В Таиланде разрешили продавать алкоголь по буддийским праздникам

Разрешение будет действовать в шести самых крупных аэропортах страны.

Согласно местным законам, продажа алкоголя в стране запрещена во время буддийских праздников, но для аэропортов теперь будет сделано исключение.

Газета Bangkok Post сообщила, что Национальный комитет Таиланда по контролю над оборотом алкогольной продукции планирует в скором времени разрешить продажу. Власти подразумевают, что такое решение принесет больше доходов от туризма.

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