В Таиланде самолет с людьми упал в море

Он потерпел крушение в 100 метрах от берега.

В Таиланде самолет национальной полиции упал в море перед пляжем в курортном городке Ча-Ам в 160 километрах от Бангкока. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По данным канала, на борту DHC6 – 400 Twin Otter находились шесть человек. Пятеро из низ погибли, одному удалось спастись, но он получил травмы и находится в больнице.

Разбившийся борт использовался для перевозки полицейских в оперативных целях, перевозки грузов и сброса парашютистов, в том числе курсантов парашютной школы полиции. На этот раз в самолете была группа парашютистов.

Реклама