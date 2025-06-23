В Таиланде сейчас опасно купаться: погиб турист из России

С мая по октябрь туристам, отдыхающим в королевстве, следует соблюдать особую осторожность из-за отбойных течений.

С начала июня на Пхукете было зарегистрировано уже несколько смертей из-за неосторожного купания – туристы лезут в воду, несмотря на красные флаги и предупреждения властей. Гостям курорта напоминают, что в низкий сезон количество спасателей на пляжах ограничено и вытаскивать из воды беспечных туристов просто некому. Так что заплыв может быть смертельно опасен.

В июне Пхукет традиционно накрывают дожди и ливни, из-за штормов в море образуются отбойные течения – то есть сильные потоки воды, которые могут утащить человека далеко от побережья в открытое море.

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В особенности власти напоминают о нехватке спасателей на самом многочисленном пляже Пхукета – Патонг Бич – и в другой популярной локации Карон. Именно там накануне погиб россиянин.

48-летний Никита Третьяков зашел в воду вместе с сыном несмотря на красный флаг, который напоминал купальщикам о неблагоприятных погодных условиях. К счастью, мальчик остался на мелководье, но его отец двинулся глубоко в море. Жена Третьякова потеряла его из виду и кинулась к спасателям, которые развернули поисковую операцию. Вскоре мужчину нашли в бессознательном состоянии примерно в 100 метрах от берега. Спасатели пытались реанимировать россиянина, но безуспешно. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Нехватка спасателей также наблюдается на Банг-Тао и Май-Кхао: несмотря на многокилометровую протяженность пляжей, на них дежурят всего несколько человек.

Власти настоятельно напоминают туристам не купаться там, где установлены предупреждения и красные флаги. В особенности в несезон лучше заходить в воду лишь в местах, где есть будки со спасателями. Красно-желтые флаги тоже призывают туристов к внимательности, но в этом случае их жизнь хотя бы находится под наблюдением опытных сотрудников службы спасения.