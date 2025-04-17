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В Таиланде сильно подорожали отели, но туристов становится все больше

В Таиланде сильно подорожали отели, но туристов становится все больше

Средняя продолжительность пребывания на таиландских курортах возросла в последние годы (и это несмотря на рост цен).

Новое исследование платформы по изучению отелей SiteMinder показало, что Таиланд остаётся мировым лидером по спросу на гостиничный отдых. 

В 2024 году средняя суточная стоимость проживания в Таиланде возросла на 15% до 5377 бат (около 13 тыс. рублей). В декабре прошлого года цены достигли пика в 6460 бат за ночь (более 15 тыс. рублей). 

В «Вестнике АТОР» поделились, что несмотря на значительный рост цен иностранные туристы всё ещё активно стремятся на популярный курорт: в прошлом году 77% гостей таиландских отелей прибыли из-за рубежа. 

Средний срок проживания гостей в отелях при этом вырос до 27 дней, почти достигнув пика 2019 года в 29 дней. Туристы всё чаще бронируют номера на сайте отелей напрямую, избегая посредников. 

Недавно под давлением туристического cектора власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания в стране для граждан России с 60 дней до 30 дней, несмотря на ранние заявления, что этого не случится.

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