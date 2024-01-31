авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Татарстане появятся плавучие заправки для яхт

Фото: A.Savin, Free Art License

Об этом сообщили в Госкомитете Татарстана по туризму.

Как уверяет Сергей Иванов, председатель Госкомитета по туризму, до этих пор, созданию таких заправок мешали действующие нормативы.

Сегодня в законодательную базу планируют внести изменения. Первая заправка такого рода должна появиться в «Казань марине», которая пока находится на стадии проекта, но в будущем расположится в Лаишевском районе города.

Плавучие заправки, как считают в правительстве, должны дать новый виток развитию водных путешествий по Татарстану.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024