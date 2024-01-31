В Татарстане появятся плавучие заправки для яхт

Об этом сообщили в Госкомитете Татарстана по туризму.

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Как уверяет Сергей Иванов, председатель Госкомитета по туризму, до этих пор, созданию таких заправок мешали действующие нормативы.



Сегодня в законодательную базу планируют внести изменения. Первая заправка такого рода должна появиться в «Казань марине», которая пока находится на стадии проекта, но в будущем расположится в Лаишевском районе города.

Плавучие заправки, как считают в правительстве, должны дать новый виток развитию водных путешествий по Татарстану.