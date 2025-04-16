Как идет аттестация экскурсоводов: 509 гидов в Татарстане

В Татарстане прошло аттестацию 509 экскурсоводов, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Эти гиды, среди которых есть специалисты со знанием татарского, английского, арабского, испанского, немецкого, турецкого и французского языков, теперь обязаны иметь аттестацию, чтобы предоставлять свои услуги. С 1 марта 2025 года без нее экскурсоводы не смогут работать, кроме того, им потребуется, чтобы их данные были внесены в федеральный реестр, а также наличие бейджа, выданного органами власти региона в области туризма. Этот процесс аттестации в Татарстане начался в 2022 году.

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Напомним, что еще недавно власти сообщали, что в республике наблюдается нехватка экскурсоводов, что особенно чувствуется в пиковые сезоны, когда поток туристов значительно увеличивается. Согласно предварительным данным, туристический поток в республику в 2024 году увеличился на 5%, достигнув 4,4 миллиона человек. При этом количество туристов, посетивших Казань, возросло на 12,5%.