В Териберке затонул катер с туристами. Он вышел в шторм на «китовую прогулку»

Людей удалось спасти из ледяной воды.

В Мурманской области затонул катер с туристами, вышедший в шторм на морскую прогулку. Людей удалось спасти, пишет Telegram-канал Baza.

Катер вышел в Баренцево море из порта в Териберке. На борту находились 10 человек — капитан и девять туристов, которые хотели посмотреть на китов (несмотря на то, что их не было видно около двух месяцев — но перевозчик пообещал, что будут). Прогулку решили провести, несмотря на ограничение выхода маломерных судов до 29 ноября из-за сильного шторма.

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Через некоторое время судно начало крениться и уходить под воду. В конце концов катер лег перпендикулярно — и людям пришлось карабкаться на борт, чтобы не погибнуть. По счастливой случайности, рядом с ними оказались спасатели, которые помогли эвакуировать туристов и капитана, и никто из них не пострадал. Сам катер затонул в море.

В Главном управление МЧС России по Мурманской области заявили, что никаких сообщений о происшествии с судном к ним не поступало, за помощью люди не обращались. При этом утром МЧС предупреждало об ограничении выхода судов в акваторию Баренцева моря из Териберки. Расследование инцидента находится на контроле у Северо-Западной транспортной прокуратуры.