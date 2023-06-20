В Токио открылся огромный парк по вселенной «Гарри Поттера»

Это второй подобный парк в мире, который открывает портал в мир магии.

Крупнейший в мире крытый тематический парк открылся в токийском районе Нерима на территории площадью 30 тысяч квадратных метров. Ранее здесь находился один из крупнейших парков с аттракционами в японской столице – «Тосимаэн», который закрылся в августе 2020 года после почти 100 лет эксплуатации.

Вход в парк, которым управляет Warner Bros. Studios Japan, осуществляется по предварительному заказу. Стоимость билетов составляет 6,3 тысяч иен (45 долларов США) для людей в возрасте 18 лет и старше, 5,2 тысяч иен для молодежи от 12 до 17 лет и 3,8 тысяч иен для детей с 4 до 11 лет.

На церемонии открытия парка присутствовал актер Том Фелтон, сыгравший одного из антагонистов Гарри Поттера – Драко Малфоя.

Это второй подобный парк в мире после лондонского музея Гарри Поттера на киностудии Warner Bros. Парк включает в себя культовые места «Поттерианы» – Косой переулок, Запретный лес и, разумеется, саму школу волшебного мастерства – Хогвартс.

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Тематический парк Гарри Поттера в Токио Фото: Aimee Gardner

Тематический парк, строительство которого началось в 2021 году, также позволяет посетителям насладиться британской кухней и напитками волшебного мира, такими как знаменитое сливочное пиво и тыквенный сок.