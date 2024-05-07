В Турции для россиян появился новый способ оплаты товаров и услуг

Его поддерживают больше чем 30 000 точек общественного питания и торговли.

Пресс-служба Сбербанка объявила, что российские туристы, отдыхающие в Турции, могут теперь использовать SberPay для покупок в магазинах, ресторанах и кафе. Оплата происходит через турецкую платежную систему Metropol, путем сканирования QR-кода. За транзакцию комиссия не взимается, сообщают в банке.

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SberPay принимают в более чем 30 тысяч точках общественного питания и торговли, в основном в популярных туристических местах, таких как курорты провинции Анталья, Стамбул и Эгейское побережье. Чтобы воспользоваться этим способом оплаты, необходимо иметь доступ к интернету и установить приложение Сбера.