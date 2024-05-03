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В Турции дроны будут спасать тонущих туристов

Фото: Simon Bleasdale / Flickr

Они начнут следить за пляжами, принадлежащими отелям.

В турецкой Анталье решили спасать тонущих туристов с помощью дронов. Устройства закрепят за пляжами, относящимися к конкретным отелям, и они смогут следить за обстановкой в море, пишет Turizm Gazetesi.

Городские власти уже закупили 30 беспилотников, которые не повреждаются при падении в воду и движутся со средней скоростью 80 км/ч. Такие дроны могут всего за 8-10 секунд доставить тонущему спасательный круг, тогда как обученный человек добирается до тонущего для оказания помощи в лучшем случае за 1,5 минуты.

Работать с беспилотниками будут спасатели: их обяжут следить за картинкой с устройства. В случае, если они заметят происшествие, то смогут дать указание пилоту дрона.

Технологию протестировали на пляжах Кемера еще в прошлом году, и она показала свою эффективность. Правда, пока в Турции отмечают нехватку пилотов для использования дронов, потому их могут использовать не так широко, как планировалось. Но власти уже нашли решение и обратились в два университета, попросив их увеличить подготовку студентов по использованию беспилотных летательных аппаратов.

«Стажировку они проходят на наших беспилотниках, и всем гарантировано трудоустройство в курортных зонах», – рассказал координатор анталийской поисково-спасательной группы Джанкуша Эрдоган Будак.

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