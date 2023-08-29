В Турции из системы «всё включено» хотят убрать алкоголь

Такая мера може снизить стоимость туров.

Гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур предложил отказаться от бесплатного алкоголя или хотя бы сократить его количество в турпакетах по системе «все включено» в отелях Турции. Всё для того, чтобы снизить стоимость путевок.

В 2023 году цены на отели в Турции превысили стоимость многих направлений в Средиземноморье. Повышение цен произошло, в первую очередь, из-за уверенности отельеров в том, что загрузка и так будет очень высокой, а также инфляции, превысившей 50%. В то же время российский рынок регрессировал из-за девальвации рубля. Наиболее разумным выходом из этого может стать снижение цен на туры и размещение, считает Угур.

Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов читать

Реклама

Угур видит выход в снижении стоимости турпакетов в Турцию за счет сокращения или исключения алкоголя из системы «все включено». Он отметил, что Турция стала относительно дорогой страной для туристов в том числе из-за высокого налога на алкоголь. При этом основной контингент, который отдыхает на курортах страны – семьи с детьми.

«Чтобы поддержать интерес семьей с детьми и сделать отдых в Турции для них более доступным, необходимо создать базовые турпакеты по системе "все включено". В них в качестве бесплатного алкоголя будет включено вино, а все остальные напитки будут предлагаться за дополнительную плату», – Дениз Угур.

Он добавил, что многие отели Турции уже продают дорогие импортные напитки за деньги. В качестве альтернативы эксперт предложил разработать алкогольные пакеты, как на круизных лайнерах, которые также можно будет приобрести дополнительно.