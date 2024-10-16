В Турции могут сократить число отелей «все включено» — из-за еды, которую недоедают туристы

Отели ежегодно тратят на лишние продукты 1,5 млрд долларов.

В Турции решили сократить число отелей, работающей по системе «все включено», из-за недоеденной еды. Расходы на лишние продукты ежегодно превышают 1,5 млрд долларов, пишет «Комсомольская правда».

По словам представителя Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата, ежедневно отели выбрасывают от 200 до 400 грамм еды после каждого гостя. Таким образом, пищевые отходы каждый год обходятся им суммарно в 1,5 миллиарда долларов. Разумеется, это невыгодно для бизнеса, и владельцы отелей один за другим отказываются от такой системы.

Впрочем, есть и другие способы приучить туристов к разумному потреблению пищи. Один из них — сокращение размера тарелок. Другой, к которому все чаще приходят отельеры, — предлагать туристам платить лишь за то, что они едят. Это справедливее для них и экономнее для гостиниц.

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