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В Турции начали борьбу с нищими туристами

В Турции начали борьбу с нищими туристами

Стамбул, Турция

В ресторанах Стамбула не хотят видеть клиентов, которые засиживаются за столиком с чашкой кофе или чая.

В некоторых популярных общественных заведениях Турции владельцы начали вводить так называемые «тарифы за столики», сообщает турецкое издание Сumhuriyet. 

Это значит, что гости, которые проводят много времени за столиком заведения с одним блюдом или напитком и не делают новых заказов, будут вынуждены заплатить за время, проведенное в кафе. Сообщается, что подобная мера в последнее время набирает обороты в оживленных туристических локациях Стамбула, Измира и Айдына. 

Рестораторы были вынуждены прибегнуть к этому способу заработка на засидевшихся туристах из-за высокой инфляции и роста стоимости продуктов. Повышением цен на позиции в меню они не ограничились и решили взимать плату с клиентов, которые любят растягивать удовольствие, заказав лишь один напиток или долго не делая заказов вовсе. Как и ожидалось, нововведение местных и туристов не обрадовало. Насколько мера станет популярной в стране в целом предсказать сложно. Из-за резкого роста цен поток российских туристов в Турцию в последние два года начал ослабевать, а представители туриндустрии страны пожаловались на пустеющие кафе и клубы. 

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