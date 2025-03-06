В Турции отель оштрафовали за отказ поселить двух мужчин вместе

Гостиницу обвинили в дискриминации.

В Анталье оштрафовали отель, который отказал двум мужчинам в заселении в один номер. Туристы пожаловались в Турецкий институт по правам человека и равенству (TİHEK), сообщает TourDom.

Путешественники забронировали номер в гостинице еще летом прошлого года. Отель принял заявку, и мужчины сразу оплатили счет. Однако когда они уже собирались заселяться и позвонили на ресепшн, им сказали, что бронь аннулирована. Позже юрист гостиницы объяснил, что группы мужчин часто много пьют, шумят и мешают окружающим. Потому в отеле решили ограничить число номеров, где проживают такие гости.

Юристы института посчитали, что подобные действия носят дискриминационный характер. В итоге TİHEK решил оштрафовать гостиницу на 141 934 турецких лир (около 350 000 рублей).

Как отмечают СМИ, практика отказа мужчинам в совместном заселении действительно распространена в Турции. Чаще всего это встречается в отелях, ориентированных на семейный отдых.

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