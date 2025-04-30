авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Турции перевернулся автобус с россиянами

В Турции перевернулся автобус с россиянами

Пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП по пути из аэропорта в отель. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщило агентство DHA.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на повороте в Манавгате. Автобус въехал в кусты, а затем слетел с трассы в кювет и врезался в постройку. В это время рядом стоял человек, который быстро среагировал и успел отбежать. В автобусе оказались выбиты несколько стекол.

На место происшествия сразу приехали сотрудники экстренных служб и оказали пострадавшим помощь. 18 человек, включая водителя, забрали в больницы. После осмотра часть людей вернули в отели, остальные пока остаются под наблюдением медиков. У нескольких диагностированы переломы, тяжелых травм никто не получил. Двум туристам может понадобиться операция.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025