В Турции перевернулся автобус с россиянами

Пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП по пути из аэропорта в отель. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщило агентство DHA.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на повороте в Манавгате. Автобус въехал в кусты, а затем слетел с трассы в кювет и врезался в постройку. В это время рядом стоял человек, который быстро среагировал и успел отбежать. В автобусе оказались выбиты несколько стекол.

На место происшествия сразу приехали сотрудники экстренных служб и оказали пострадавшим помощь. 18 человек, включая водителя, забрали в больницы. После осмотра часть людей вернули в отели, остальные пока остаются под наблюдением медиков. У нескольких диагностированы переломы, тяжелых травм никто не получил. Двум туристам может понадобиться операция.

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