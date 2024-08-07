В Турции предлагают отказаться от системы «все включено»

Такое заявление, в частности, на днях сделал турецкий бизнесмен Зафер Алкая.
По его словам, такие отели все хуже заполняются и все больше несут убытки. В свою очередь, в интервью «РБК» ситуацию прокомментировал Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии (РСТ), он заявил, что «отказ Турции от системы «Все включено» снизит привлекательность турецкого отдыха в пределах 30%».
«Конечно же, это не значит, что все эти 30% будут переориентироваться на российские отели с системой «Все включено». Во-первых, зарубежных аналогов тоже достаточно много. Поэтому здесь, конечно, стоит говорить о том, что переориентация будет по всему миру, и на Египет, и на другие направления. Даже Дубай в последнее время начал эксплуатировать эту систему предоставления услуг. Поэтому я думаю, что точно это отразится не только на России, но и на Россию в том числе. И популярность российским отелям это прибавит», — цитирует «РБК» Илью Уманского.