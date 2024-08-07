В Турции предлагают отказаться от системы «все включено»

Такое заявление, в частности, на днях сделал турецкий бизнесмен Зафер Алкая.

По его словам, такие отели все хуже заполняются и все больше несут убытки. В свою очередь, в интервью «РБК» ситуацию прокомментировал Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии (РСТ), он заявил, что «отказ Турции от системы «Все включено» снизит привлекательность турецкого отдыха в пределах 30%».

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