В Турции считают, что «все включено» вредит туристам

Они набирают лишний вес и почти не выходят из отелей.
В Турции назвали минусы системы «все включено». Из за нее туристы почти не выходят из отелей, все время едят и набирают лишний вес, заявил в беседе с РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.
Он отметил, что все это вредит и самим туристам и их здоровью, и отельному бизнесу, который несет убытки, и в целом индустрии туризма — путешественники мало ездят на экскурсии.
«Не выходить из отеля и постоянно кушать. Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны. В больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы гости выходили из отеля, чувствовали себя свободно, гуляли по вечерам. Например, ты можешь выбрать по своему вкусу и карману — пиццу с вином, меню с морепродуктами. А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте», — сказал Устаоглу.
Подводя итог, президент ассоциации выступил за отмену системы и предположил, что «много страна не потеряет — будет разнообразие, в том числе по цене».
О необходимости пересмотреть формат услуг all inclusive говорили и другие отельеры страны. Они предлагали отказаться от системы и перейти на другую — где туристы выбирают только нужные им услуги. Например, отказываются от алкоголя или дневных перекусов.
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