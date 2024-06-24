авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Фототурнир: выбирайте фаворита
Фототурнир: выбирайте фаворита

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Фототурнир: выбирайте фаворита
Фототурнир: выбирайте фаворита

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Турции упали цены на отели. Что случилось?

Фото: Unsplash.com

Каш, Турция

Об этом сообщил журналистам Тарас Кобищанов, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Цены на отели в июне упали из-за низкого спроса. А причина низкого спроса, в свою очередь, из-за того, что владельцы отелей еще в конце прошлого года сильно повысили цены – это отпугнуло туристов. Теперь отельеры стараются снова привлечь гостей.

«Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», – цитирует «РБК» Тараса Кобищанова, вице-президента Ассоциации туроператоров России.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024