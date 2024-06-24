В Турции упали цены на отели. Что случилось?

Об этом сообщил журналистам Тарас Кобищанов, вице-президент Ассоциации туроператоров России.
Цены на отели в июне упали из-за низкого спроса. А причина низкого спроса, в свою очередь, из-за того, что владельцы отелей еще в конце прошлого года сильно повысили цены – это отпугнуло туристов. Теперь отельеры стараются снова привлечь гостей.
«Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», – цитирует «РБК» Тараса Кобищанова, вице-президента Ассоциации туроператоров России.
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