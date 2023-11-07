В Турции ужесточили правила сдачи жилья

При сдаче на короткий срок владелец теперь должен получить согласие всех собственников в здании и специальную лицензию.

Власти Турции ужесточили правила сдачи жилья в аренду туристам. Согласно постановлению правительства страны, при сдаче жилья на срок до 100 дней арендодатель теперь должен получить согласие всех собственников в здании и специальную лицензию турецкого министерства культуры и туризма. Сделать это нужно до заключения договоров с гостями. На входе в арендуемое помещение нужно будет вывесить специальную табличку о том, что объект сдается туристам.

За сдачу жилья в аренду без лицензии предусмотрен административный штраф в размере 100 000 турецких лир (3500 долларов) за каждое помещение. После получения штрафа владелец должен оформить лицензию в течение 15 дней, в противном случае он будет оштрафован еще на 500 000 лир (17 600 долларов), а еще через 15 дней – на один миллион лир (35 300 долларов).

Постановление также запрещает сдавать жилье в субаренду. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 100 000 лир. Столько же обяжут заплатить и арендодателей, которые не вывесят табличку у входа.

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Для сдачи туристам жилья в долгосрочную аренду (на срок более 100 дней) владельцам также будет необходимо получить лицензию. А при заключении более четырех контрактов на аренду за год с даты первого договора собственнику будет грозить штраф в размере один миллион лир.