В Турции заработала оплата российскими картами и СБП

Теперь их принимают отели и некоторые торговые точки.

В Турции начала работать оплата картами российских банков и через Систему быстрых платежей (СБП). Правда, пока не везде, а только в некоторых торговых точках, сообщает Telegram-канал Profi.Travel.

По данным канала, карты российских банков Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир» уже принимают большинство турецких отелей и некоторые магазины. Расплатиться ими можно с помощью сервиса SigmaPay. Наклейка с этим названием, как правило, располагается прямо на стойке продавца.

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Согласно условиям сервиса, в течение двух дней со счета покупателя спишутся деньги в рублях, а затем поступят на счет продавца в турецком банке. Платформа при этом зарабатывает на квайринговой комиссии (2% от суммы платежа) и на курсе конвертации. В отзывах к SigmaPay говорится, что покупки с его помощью обходятся примерно на 12% дороже.