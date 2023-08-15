В Турцию на пару дней: Стамбул

Стамбул из тех мест, которые для длинного уик-энда подходят идеально.

Russian Traveler 02/2023 читать этот номер

В «городе контрастов, ветров и котиков» есть всё и сразу: Европа тут соединяется с Азией, Запад идёт рука об руку с Востоком, а седая древность дополняется самыми свежими и актуальными культурными веяниями и последними технологиями. Иногда до степени смешения – построенная ещё в VI веке и открывшаяся в прошлом году после долгой реконструкции Цистерна Базилика (одно из десятков, если не сотен, подземных водохранилищ древнего Константинополя) теперь оборудована «умной» системой подсветки, меняющей в ней «картинку» каждые пару минут, и украшена статуями и арт-объектами работы современных художников, отражающимися в воде.

Расположенная неподалёку 1600-летняя Цистерна Феодосия и вовсе стала подземным кинотеатром с 360-градусным 3D-мэпингом – под восточный саундтрек на стены и колонны проецируются сцены из истории Стамбула, перемежаемые арабской вязью и ажурными узорами османских орнаментов.

Современное искусство в Цистерне Базилика Фото: Иван Васин

За оригиналами же каллиграфических свитков, иллюстрированными Коранами, туграми (персональными знаками султанов, служившими их подписями и печатями) и турецкой живописью лучше отправляться в камерный музей турецкого миллиардера и мецената Сакыпа Сабанджи – он в двух шагах от чудесного ландшафтного парка Эмирган, по весне вскипающего тысячами разноцветных тюльпанов.

Вид на Стамбул с вантового моста Золотой Рог Фото: Иван Васин

А ностальгическую коллекцию артефактов старого Стамбула – фотографии и вырезки газет, игрушки и часовые механизмы, флаконы духов и даже 4213 сигаретных окурков с коротким рассказом про каждый – вы найдёте в Музее невинности Орхана Памука, что в хипстерском районе Чукурджума. Непременно загляните и в другой очаровательный стамбульский район, раскинувшийся на холмах уже азиатской части города, – Кузгунджак с его засветившимися в турецких сериалах деревянными особняками и общественным огородом, где у многих семей есть своя «делянка».

Безусловно, никуда не исчезли и знаменитый дворец Топкапы с пышными садами и прихотливыми залами гаремной части, и мечеть Султанахмет, и собор Айя-София, три года назад тоже ставший мечетью.

Вход в дворец Топкапы

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В двух шагах от него находится ресторан Matbah, отмеченный впервые пришедшим на турецкую землю гидом «Мишлен». Он интересен своей кухней времён Османской империи, которую веками оттачивали придворные повара, – в дегустационный сет из 11 блюд, созданный на основе старинных рецептов, входят, помимо прочего, фаршированные артишоки (XVII век), украшенная вишней долма (XVIII век), круглый слоёный пирог с семью видами сыра (XV век), гусиный кебаб в мешочке из вытяжного теста фило (XVIII век), киббех (XV век) и, наконец, миндальная халва с щербетом (XVI век).

Сырный пирог по историческому рецепту в ресторане Matbah Фото: Архив ресторана

Жить же по-царски – вернее, по-султански – лучше не в старой части Стамбула, а в куда менее суетливом районе Бешикташ, в отеле Shangri-La Bosphorus, Istanbul. Он стоит прямо на берегу, и из номеров видны как Босфорский пролив, так и залив Золотой Рог.

Здесь всё под боком – и несколько причалов для паромов, и второй по популярности дворец Стамбула Долмабахче, а в получасе ходьбы – моднейшая набережная Галатапорт, где в здании по проекту прославленного архитектора-постмодерниста Ренцо Пиано вот-вот откроется музей Istanbul Modern.

Сервировка пахлавы в отеле Shangri-La Bosphorus, Istanbul Фото: Архив пресс-службы отеля

Во время традиционного мыльного ритуала в отельном хаммаме приятно соскрести с себя усталость от прогулок по европейским и азиатским холмам, с веранды ресторана международной, как и сам Стамбул, кухни IST TOO удобно разглядывать бороздящие Босфор паромы и яхты, а с террасы номера – любоваться закатом над этим оживлённым перекрёстком миров.

Хаммам в отеле Shangri-La Bosphorus, Istanbul Фото: Архив пресс-службы отеля