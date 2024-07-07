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В турецких аэропортах будут еще строже досмотривать пассажиров

Парламент Турции уже принял поправки к закону о гражданской авиации. Между тем, в связи с разгаром туристического сезона, в аэропорту Антальи скапливаются очереди из пассажиров, аэропорт не справляется с потоком людей.

Сотрудники службы безопасности будут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Причем поправки касаются не только личного багажа, но и электронных.

Досмотр смогут проводить не только служба безопасности аэропорта, но и нанятые частные охранники. Тех туристов, которые откажутся показать вещи, не пустят в аэропорт или зону вылета.

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