В туриндустрии просят пересмотреть минимальный налог на путешествия

С 2025 российские региональные власти получат разрешение на взимание туристического налога, который заменит курортный сбор. Уплачивать его придётся лицам и организациям, предоставляющим жильё туристам.

Максимальная ставка туристического налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, но законодательство также установило минимальный налог в сутки в размере 100 рублей.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают это нецелесообразным, так как для бюджетных гостиниц, где 100 рублей составляет более 1% от стоимости проживания в сутки, эта формула не работает, передаёт РБК.

В союзе туриндустрии считают, что установленный нижний порог в 100 рублей в сутки проживания укладывается в 1% от стоимости только в отелях категорий «пять звезд» и «пять звезд люкс». В более же бюджетных гостиницах и местах размещения, например, в Санкт-Петербурге, эта минимальная сумма в сутки может быть гораздо выше 1% от стоимости проживания, отмечают эксперты.

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В РСТ поясняют, что средняя стоимость ночи в номере гостиницы с учётом всех категорий звёзд по регионам России составляет 8,3 тысячи рублей за период с января по августа 2024 года. В этом случае минимальный налог в виде 100 рублей за ночь превышает 1% от стоимости проживания (точнее, он составит 1,2% от средней стоимости номера за ночь). Более того, такая формула может не учитывать особенности системы «все включено», размещение в санаториях и другие пакетныепредложения.

В результате участники туриндустрии призывают полностью отменить нижний порог расчёта в 100 рублей и оставить только верхний порог в 1%. Сообщается, что РСТ направил соответствующее предложение в Минэкономразвития и Федеральную Налоговую Службу.

Начиная с 2025 года местные власти будут самостоятельно решать, вводить новый туристический налог или нет. Они сами смогут определять размеры налога и устанавливать льготы, меняя ставку в зависимости от сезонности. Тем не менее, она не должна быть выше предельных величин, установленных Налоговым кодексом. С 2026 года рекомендованная ставка составит 2% и будет ежегодно увеличиваться на 1% вплоть до 2029 года, где она зафиксируется на уровне 5%.