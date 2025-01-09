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Идеальный гид по зимнему Дубаю

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В Якутии спасли китайского туриста из обледеневшей машины

В Якутии спасли китайского туриста из обледеневшей машины

Якутия, Оймякон

На путешественника-экстремала чудом наткнулись сотрудники госавтоинспекции.

Любитель приключений из Китая отправился в одно из холоднейших населенных мест нашей страны – село Оймякон в Республике Саха – и чуть не погиб. 

Мужчину обнаружили сотрудники ГАИ в покрытой инеем машине на 205 километре трассы «Колыма». В пресс-службе МВД по Республике Саха рассказали, что микроавтобус туриста не был подготовлен к передвижениям по якутским дорогам: машина не была утеплена, патрубки внутри автомобиля обледенели, и турист был вынужден отогреваться с помощью буржуйки, припасенной в дорогу для приготовления пищи. Так его и обнаружил патруль ДПС: сначала сотрудники госавтоинспекции увидели черный дым и решили, что микроавтобус горит, но позже поняли, что неподготовленный путешественник пытался таким способом прогреть транспортное средство – правда, безуспешно. 

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) / Telegrаm-канал

Микроавтобус отбуксировали в село Ытык Кюель, административный центр Таттинского улуса, где машину решили утеплить. После этого китайский турист намеревается и дальше продолжить свой путь по зимней Якутии, где температуры сейчас достигают до −40 °C днём. В селе Оймякон, имеющем репутацию самого холодного места с постоянным населением на Земле, последнюю неделю температуры опускаются до −46 °C. Абсолютный минимум в этой районе был зарегистрирован Оймяконской метеорологической станцией в 1933 году: тогда температура упала до −67,7 °C.

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