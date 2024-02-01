В якутском зоопарке у белых медведей родилась двойня: видео

Специалисты говорят, что это большая редкость.

В якутском зоопарке «Орто дойду» — единственном в мире, который работает в условиях северного экстремально холодного климата — у пары белых медведей родилась двойня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

«Радостная весть из зоопарка «Орто дойду» — в семье любимцев якутян, белых медведей Колыманы и Ломоносова снова пополнение. Да еще и двойня. Разумеется, пол малышей пока не известен. Будем с нетерпением ждать их выхода из берлог», — написал он.

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Медведица Колымана стала мамой в третий раз. Ее старшие дети уже подросли и живут в разных зоопарках страны: девочка Хаарчаана — в Ленинградском, мальчик Алмаз — в Хабаровском зоосаде им. В.П.Сысоева

Колымана попала в якутский зоопарк в 2012 году: ее, еще совсем маленькую, нашл на севере республики бригада «Медвежьего патруля», в чьи обязанности входит наблюдение за белыми медведями и защита их родовых берлог. Зоологи пытались найти мать-медведицу, но поиски не увенчались успехом. Колыману пришлось отвезти в зоопарк, где медвежонка выходили и вырастили.

Некоторое время спустя к Колымане привезли из Санкт-Петербурга годовалого самца медведя, которого назвали Ломоносов. В конце 2016 года медведица родила первого медвежонка, а в 2019 году — второго. Специалисты назвали рождение близнецов в зоопарке большой редкостью, так как белые медведицы неохотно размножаются в неволе.