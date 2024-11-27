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В Японии ласка обокрала детский сад

Фото: Unsplash

Она украла около 20 детских ботиков, чтобы утеплить гнездо с детенышами.

В Японии в детском саду начала пропадать обувь малышей. Сотрудники провели расследование и нашли подозреваемую – ей оказалась ласка, пишет The Guardian.

Заведующая детским садом в городе Кога, префектура Фукуока, пожаловалась в полицию на исчезновение 15 ботиночек, принадлежавших детям. На следующий день «похититель» украл еще три ботинка, а всю остальную обувь разбросал по полу.

Полицейские начали расследование, но среди людей подозреваемых не нашли. Тогда они установили три камеры наблюдения в надежде, что вор вернется и попадет в объектив. Так и случилось – на записи заметили коричневую ласку с белым ботиночком в зубах. Ветеринары предположили, что это была самка, которая недавно родила. Она могла таскать обувь, чтобы утеплить свое гнездо.

Наказывать ласку не стали. Но кражи в садике решили предотвратить, закрывая сеткой ящики с детской обувью.

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