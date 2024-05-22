В Японии закрыли вид на Фудзи черной ширмой: так там борются с туристами

Японский городок Фудзикавагутико известен шикарными видами на гору Фудзи, которые привлекают множество путешественников. Особенно туристы со всего мира полюбили одну из точек города – на тротуаре у магазинчика Lawson. Если снимать с верного ракурса, получится необычный кадр: Фудзи будто бы возвышается прямо на крыше магазина.

Однако теперь сделать такую фотографию не получится: японские власти распорядились установить перед магазином большой чёрный экран, закрывающий разрекламированный вид на священную гору. Экран протянулся на 20 метров вдоль тротуара. Его высота составляет 2,5 метра.

По словам чиновников, так они пытаются бороться с чрезмерным туризмом. На столпотворение у магазина начали жаловаться жители города: в погоне за снимком туристы перекрывали узкий тротуар, фотографировали прямо стоя на оживленной дороге или заходили на частную территорию.

«Власти города стали размещать предупреждения для туристов на английском и даже выставили охрану, но это незначительно улучшило ситуацию. Местные жители продолжали жаловаться на толпы туристов», – писали в японских медиа.

Вот почему перед магазином начали возводить конструкцию, которая мешает толпам туристов любоваться узнаваемым пейзажем Фудзи. Она была установлена на днях.

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К счастью туристов, это далеко не единственное место, откуда можно сделать впечатляющие фотографии с Фудзиямой.

Чрезмерный туризм становится все более серьезной проблемой и в других популярных точках Японии – например, в Киото, где до сих пор живут и работают знаменитые гейши.

В прошлом году Японию посетило более 25 миллионов человек, а в 2024 году ожидается, что этот показатель превысит почти 32 миллиона.