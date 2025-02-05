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В японском городе наняли частную охрану для сдерживания туристов

В японском городе наняли частную охрану для сдерживания туристов

Чрезмерная популярность Отару среди любителей селфи привела к трагедии в прошлом месяце.

Власти портового городка Отару на юго-западе острова Хоккайдо были вынуждены нанять частную охрану для сдерживания потока туристов. На прошлой неделе охранников поставили в районе Фунамидзака (Фунами-дза), передаёт The Guardian. 

Эта узкая и крутая улочка стала местом притяжения множества туристов после выхода фильма «Любовное письмо» (1995), где фигурируют кадры из этого района. Из-за огромного количества путешественников, желающих сделать селфи на фоне живописной панорамы с портом и морем вдалеке, популярность Фунамидзаки стала для жителей Отару настоящим проклятием. 

Постоянное столпотворение туристов мешает транспортному движению, оставляет горы мусора и даже ставит под угрозу безопасность местного населения. Некоторые жители популярного района жалуются на то, что гости города без разрешения могут зайти на частную территорию, чтобы сделать памятные снимки.

Фото: Sugarman Joe / Unsplash
Канал Отару

В прошлом месяце популярность Отару привела к смертельной трагедии. Женщина из Китая погибла в попытках сделать фотографию локации из другого известного фильма «Влюбленные города», который вышел в 2015 году. Сообщается, что женщина забралась на железнодорожные пути и не заметила приближающийся поезд – он сбил китайскую туристку насмерть. 

Популярность Японии как туристического направления резко набирает обороты не только среди россиян – в прошлом году Страну восходящего солнца посетило 36,7 миллионов человек, рекордное количество для небольшого островного государства. Многие из этих туристов направляются в красочный Отару — в преддверии Праздника весны в городе наблюдался настоящий бум местных и зарубежных путешественников.

Неудивительно, что с помощью частных охранников власти решили перестраховаться. Вынуждены ли будут служители порядка остаться на посту после окончания февральских гуляний, покажет время. 

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