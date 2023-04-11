В Заполярье презентовали российский электрокроссовер Evolute i-SKY

В суровом Заполярье, неподалеку от знаменитой Териберки, прошел фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв». Здесь же, посреди тундры, впервые показали новую российскую модель электромобиля – Evolute i-SKY: смотрите, как это было.

Бескрайняя, белоснежная тундра, как белая простыня, раскинулась до горизонта. На голубом небе плывут разноцветные полоски – кайты, огромные воздушные змеи, тянут за собой лучших спортсменов России. Кольский полуостров, Заполярье, неподалеку — Териберка, еще недавно – обычное забытое всеми северное село, но после выхода «Левиафана» Андрея Звягинцева село превратилось в мировую знаменитость. Сегодня остовы старых судов лежащие на местных берегах, мрачные северные волны – все это стало брендами, логотипами, туристы круглый год спешат сюда.

Фото: Марина Евдокимова/фотохостинг rtraveler.ru

Полярная ночь здесь длится почти полтора месяца – с 1 декабря по 12 января, всю зиму бушуют сильные ветра. Но воздушную стихию люди уже давно научились использовать себе во благо. В этих живописных и ветреных северных местах недавно устроили фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв». Участвовали спортсмены из 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Тольятти, Новосибирска и других. Самому молодому кайтеру исполнилось 18 лет, а самому опытному — 63 года.

Именно здесь, на фестивале парусного спорта «Эривейв» в Мурманской области и состоялась презентация электрокроссовера Evolute i-SKY. I-SKY, название новинки связано с небом. Долгие годы человечество придумывало способы подчинить себе воздушные пространства – так появились, например, ветряные электростанции, которые дают нам электроэнергию не загрязняя окружающую среду. Ну, а автомобили на новых источниках энергии — это еще одно достижение прогресса, способное заряжаться от чистой энергии (которую, в том числе, рождает сила ветра).

Мощность электродвигателя Evolute i-SKY – 204 л. с. (340 Нм), ёмкость тяговой батареи — 85.9 кВтч, благодаря этому автомобиль может проезжать на одном заряде больше 500 километров.

EVOLUTE – это первый российский бренд электромобилей, в прошлом году его начали производить на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Сейчас на рынке есть две модели электрокаров EVOLUTE — седан i-PRO и кроссовер i-JOY. Но до конца 2023 года, как обещают представители компании, модельный ряд увеличится еще на пять новых автомобилей.