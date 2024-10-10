Вакансия недели: искатель редких растений за полмиллиона рублей в месяц

Он будет ездить по миру и добывать растения для Ботанического сада Кембриджа.

В Великобритании ищут человека, который будет отправляться в экспедиции по всему свету и собирать растения для знаменитого Ботанического сада. Платить обещают 44 263 фунта стерлингов в год — то есть примерно 460 000 рублей в месяц. Вакансию разместил Кембриджский университет, пишет The Guardian.

Ботаник-путешественник должен будет организовывать до четырех экспедиций в год, иногда ездить в экспедиции с партнерами университета, помогать сохранять сад и поддерживать открытие новых видов флоры, чтобы расширять ботанические коллекции. Он должен отличаться такими качествами, как страсть к путешествиям, умение идентифицировать растения, любознательность и бесстрашие.

Сейчас в собственности сада находится порядка 8000 видов растений. Больше всего ученых интересуют виды с Балкан, из Южной Америки, Азии и Южной Африки — предполагается, что поездки в основном будут в эти страны. Потому, чтобы добыть и привезти растения, новому сотруднику иногда придется жить в диких условиях.

В вакансии отмечается, что такая должность предлагается впервые — когда-то в похожие экспедиции ездил Чарльз Дарвин. При этом работа будет проектной, на пятилетний срок.

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