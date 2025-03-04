Въехать в Ирак стало дороже и сложнее

Туристы больше не смогут оформить визу по прилете в страну.

В Ираке отменили визы для прибывающих в страну, но для путешественников это не самая позитивная новость.

Начиная с марта 2021 года туристы из 40 государств — включая россиян — могли получить заветную наклейку прямо на паспортном контроле по прилете в Ирак. Оформлять визу заранее не требовалось, и стоила она 77 долларов, сообщает портал TourDom.

Недавно в Министерстве внутренних дел Ирака решили прекратить эту практику и направили представительствам авиакомпаний в международном аэропорту Багдада постановление о приостановке выдачи виз по прибытии. Нововведения коснутся россиян, а также граждан стран членов ЕС, США, Китая, Великобритании, Австралии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии.

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Теперь путешественники обязаны заранее оформить электронное разрешение на въезд на сайте и заплатить за это 168 долларов. По отзывам пользователей, которые уже попробовали получить заветный документ, процесс оказался долгим и энергозатратным, потому что «сайт безбожно лагает и выдает кучу ошибок».

Эксперты предполагают, что новая мера может быть частью долгоиграющего плана властей Ирака по привлечению в сферу туризма как минимум 7 миллиардов долларов инвестиций.