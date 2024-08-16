Велопутешествие по Южной Корее: из Сеула в Пусан

Южная Корея известна на весь туристический мир древними буддийскими монастырями, музеями современного искусства, яркой, а иногда и острой кухней и идиллическими национальными парками. Но приправьте культуру и природу активным отдыхом – например, велосипедными маршрутами и походами по горам, – и вы получите прямо-таки идеальный рецепт путешествия по этому экзотическому уголку Азии.

Russian Traveler №3(12) 2024 читать этот номер

Я тут проездом

«Ну и жара!» – закатывает глаза наш гид Кенби и, запрокинув голову, вытирает пот со лба висящим на шее полотенцем. Действительно, Страна утренней свежести встречает влажным, по-полуденному гус-тым зноем – возможно, подобающим для этих субтропических широт, но уж слишком плотным для начала июня. «В ближайшие дни прогноз обещает температуру до +35 °C. Но ничего, чем быстрее помчим на велосипеде, тем прохладнее будет», – смеётся гид. Кенби, работавший в Samsung маркетологом, пару лет назад сменил компьютер и скучный офис на велосипед и никогда не надоедающие ландшафты корейской глубинки и теперь сопровождает туристов от лица компании Teamax Adventure. Она организует велопутешествия по всей стране, походы по национальным паркам, каякинг вокруг островов, а в холодное время года и лыжные экспедиции (не забывайте, что горные курорты южно-корейского уезда Пхёнчхан, что в провинции Канвондо, в 2018-м принимали у себя зимнюю Олимпиаду, так что со снегом тут всё в порядке).

Впереди у нас – поездка по самому классическому веломаршруту страны, который ведёт из Сеула в Пусан, второй по величине её город. Обычно этот 600-километ-ровый путь занимает неделю – в среднем каждый день участники тура за один присест преодолевают по 90–100 км, в том числе по горному рельефу! Но наш вариант облегчённый: максимум 50 км в день, частые переезды на машине (вернее, минивэне) сопровождения, хайкинг в горах (чтобы разгрузить «пятую точку») и посещение главных культурных достопримечательностей.

Велодорожка по берегу реки Ханган в Сеуле – самый оживлённый участок маршрута.

«Сегодня предлагаю начать с дворца Кёнбоккун, – кивает Кенби. – Это поможет прийти в себя после джетлага и длинного перелёта!» В Сеуле пять дворцово-парковых комплексов, возведённых ещё в XIV–XV веках в эпоху Чосон и впоследствии перестраивавшихся. Кёнбоккун – «Дворец лучезарного счастья» – самый старый и грандиозный из них. В его ансамбль входят многочисленные павильоны с затейливо расписанными, будто пытающимися взлететь крышами, тронный зал Кынджонджон, сторожевая башня, а также парк с прудом.

Кстати, вход во дворец в ханбоках, традиционных корейских костюмах, бесплатный – для «ряженых» туристов даже очередь отдельная имеется! Ханбок можно арендовать в ассортименте в десятках точек вблизи дворца, так что добрая треть посетителей здесь – будто массовка из очередной корейской дорамы, пусть среди них и многие с европейской внешностью. Из их образа выбиваются выглядывающие из-под халатов-пхо и юбок-чхима кроссовки, спасающие в жару портативные вентиляторы и смартфоны в руках – ни один визит в Кёнбоккун не обходится без обстоятельной фотосессии. «Посмотрите, перед камерами корейцы обычно скрещивают указательный и большой пальцы – словно потом хотят щёлкнуть ими или намекают на деньги, – указывает Кенби. – Но на самом деле этот жест обозначает сердце, то есть любовь».

Лучшее время для посещения дворца – красочная смена караула, воссозданная в исторических деталях. Летом четыре раза в день дворцовые стражи, облачённые в традиционные одежды, торжественно маршируют по внутреннему двору под пёстрыми стягами – и под следящим за ними прицелом фотоаппаратов толпящихся вокруг туристов.

Буддийские монастыри открыты для всех желающих – необходимо только снять обувь для входа в молельные залы.

На территории Кёнбоккуна находятся крупнейший в стране Национальный музей Кореи, где хранится около 45 000 экспонатов (украшения, предметы обихода, каллиграфия, буддийская скульптура и живопись), и Национальный фольклорный музей, коллекция которого посвящена истории и этнографии страны. Рядом – пешеходный «арбат» улицы Инсадон с ресторанчиками, чайными, сувенирными магазинами и традиционными арт-галереями. Но мы спешим в старинный квартал Пукчхон – тоже датируемую эпохой Чосон деревню с увенчанными черепичными крышами традиционными для Кореи домами ханок, ещё одно популярное среди туристов место.

И наконец к вечеру попадаем на открытый ещё в 1905-м рынок Кванжан с его барахолкой, магазинами женьшеня, лотками с разнообразными видами кимчи, рядами кафе и стритфуда. «Вот токпокки – рисовые клёцки в остром соусе – недорогая и популярная закуска». Кенби приносит тарелку, и мы, воспользовавшись зубочистками вместо палочек, быстро расправляемся с её остро-сладким, по консистенции напоминающим ленивые вареники содержимым. К слову, в Корее едят не деревянными, а железными палочками – считается, это повелось с давних времён, когда для аристократии их делали из серебра, меняющего цвет от содержащегося в блюдах яда. Есть даже шутка о том, что южнокорейские косметологи и пластические хирурги такие искусные, потому что их пальцы с детства натренированы управляться не бамбуковыми, а именно железными палочками!

«Последнее на сегодня – хайкинг к смотровой площадке на пике Инвансан», – улыбается Кенби. Горы занимают около 70% территории страны, и Сеул не исключение. Один из местных маршрутов представляет собой 18-километровую прогулку вдоль бывшей крепостной стены с несколькими впечатляющими воротами, защищавшими город в стародавние времена.

Трек на Инвансан прост и доступен для всех, но приходится преодолевать крутые ступени. Вознаграждение же – 180-градусная панорама купающихся в закатных лучах, будто тянущихся за солнцем сеульских высоток. И даже на их фоне выделяется самое большое здание страны и пятое по величине в мире – 555-метровый небоскрёб Lotte Tower, напоминающий башню Саурона из «Властелина колец». «По возвращении из тура сможете туда заехать – в том числе на шопинг в молле, – говорит Кенби. – А сейчас отдыхать, ведь завтра 50 км в седле!»

Панорама Сеула во время трека на пик Инвансан

Пошло-поехало

Наутро Кенби с еле заметной гарнитурой (благодаря особой технологии звонок передаётся через кость и не заглушает, а дополняет внешние звуки – прогресс!), в модном шлеме, белой обтягивающей футболке с кармашками для воды на спине и плотных велошортах деловито рисует оранжевым маркером на боковом стекле минивэна наш путь на день. Марш-бросок по сеульскому парку вдоль главной корейской реки Ханган, кофе-брейк на «пит-стопе», затем прогулка по водному парку Намъянджу с цветущими маками и, наконец, прибытие в городок Ёджу.

В другие дни к маршруту добавились велокруиз по дорожке через перевал Мунгён-Сэджэ, стремительный горный даунхилл в национальном парке Чувансан с ледяной долиной геопарка Чхонсон, где из-за особой розы ветров и летнего «эффекта кондиционера» тянет морозом, туринг по пандусу над мангровыми зарослями и непростая холмистая дорога общего пользования, петляющая вдоль берега Восточного моря между Ульсаном и Пусаном. Впрочем, в нашем случае главное – не точки по маршруту, а само путешествие между ними.

Гид Кенби всегда возглавлял нашу велоколонну.

Южная Корея для велотуризма подходит идеально. Для этого в стране создана потрясаюшая, разветвлённая и чётко продуманная инфраструктура. Тут не просто отмеченные разметкой или цветом велосипедные дорожки, нет, а натурально целые дороги общей протяжённостью более 2000 км, где, учитывая габариты, можно ехать в 2–3 ряда. Подробная маркировка и указатели. Отдалённые от автомобильных шоссе виадуки, эстакады со специальным покрытием и горные туннели. Светофоры и камеры скорости (ограничение составляет 25 км/ч). Места для отдыха под навесом, ремонтные мастерские-, магазинчики со всякой съедобной всячиной, кафе и рестораны с большими велопарковками, даже специализированные отели имеются! В общем, понятно, почему велосипедные туры в стране по популярности уступают разве что хайкингу и трекингу.

К тому же мне заранее посоветовали выбрать маунтинбайк с электромотором. Это не мотоцикл, педали крутить всё равно приходится, но помимо переключения скоростей в нём пять режимов электротяги – от еле заметного Eco до могучего Power. Есть желание прокачать свою физическую форму? Можно полностью отключить мотор и устроить себе приличную кардионагрузку. Не хочется напрягаться? Небрежно нажимаете на кнопку пульта на руле, «поддаёте газу» (электродвигатель автоматически отключается на максимальных 25 км/ч) и получаете отличный результат с минимумом усилий.

Ну и, конечно, путешествовать по Южной Корее на велосипеде – значит быть полностью погружённым в «контекст». Не пытаться ухватить картинку из окна поезда, автомобиля или минивэна, а исследовать не самые туристические точки этой экзотической страны в своём темпе, глядя по сторонам и делая остановки, где заблагорассудится, подстраиваться лишь под свои силы и предпочтения. В общем, чувствовать и проживать, быть участником и главным героем, а не сторонним наблюдателем, практиком, а не теоретиком.

Часть веломаршрута пролегает вдоль побережья Восточного моря.

Маршрут до Пусана прекрасен именно разнообразием ландшафтов. Виды на небоскрёбы Сеула, перекинутые через широченную реку разнокалиберные мосты и ухоженные парки сменяют сомкнутые над головой кроны деревьев, обычные для корейской пасторали террасы рисовых полей, обширные «плантации» лука и чеснока, огромные парники и фруктовые сады, а потом подступающее прямо к дороге море с торопливо накатывающими на камни волнами.

«Спешившись», один из дней мы провели в походе по живописным Йоннамским Альпам, будто выстланным толстым плюшем изумрудной растительности. Как и с велотуризмом, для пеших маршрутов в стране есть все условия – множество национальных парков, щедрая на ландшафты и виды природа, изобилие отлично подготовленных маршрутов с логичной навигацией (один из них – Тропа осенней листвы, прекрасная и в любое другое время года), удобные тропинки и мостки. Неудивительно, что в любой день на дорожках так много прекрасно экипированных поджарых пенсионеров, неспешно шагающих с палочками по горам и долам или наслаждающихся панорамным пикником на лавочках.

Трек по Йоннамским Альпам – один из наиболее популярных в Южной Корее. Они расположены вблизи старинного города Кёнджу, так что любование природными красотами легко дополнить посещением музеев и исторических достопримечательностей.

Вообще, это путешествие можно с полным правом назвать и велогастрономическим, ведь в каждом небольшом корейском городке нас ждут свои характерные специалитеты. Острая стеклянная лапша из батата – настолько длинная, что её во время еды нужно резать, одной рукой орудуя палочками, а другой ножницами, холодный до нытья в зубах куриный суп-смузи (!) с хреном, сладкое кимчи из яблок (говорят, на острове Чеджу его даже из апельсинов делают), наваристое рагу из пышного домашнего тофу, маринованная свинина с овощами... Ну и, конечно, десятки заботливо пополняемых официантами бесплатных закусок – от обязательного кимчи, бобов и слайсов лотоса в ореховом соусе до комковатого салата из сладкой тыквы, каких-то неведомых ростков, овощных оладий, рыбного печенья, сушёных анчоусов, битых огурцов, маленьких крабов на один укус и хрустящих грибов в кляре.

Запивать же всю эту снедь предлагается будто слегка поджаренным корейским чаем или отличным кофе (летом в ходу их холодные варианты). Ну а по вечерам не зазорно вознаградить себя соджу, каноническим алкогольным напитком из сладкого картофеля, риса или пшеницы. «Попробуй и наше макколи, – подмигивает мне в первый же вечер Кенби. – То, что надо в жару!» Действительно, напоминающее то ли молочный квас, то ли медовуху некрепкое рисовое вино прекрасно освежает, утоляет жажду – и погружает в приятную хмельную задумчивость.

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Велосипед в Пусан

«А со своими великами к вам приезжают?» – спрашиваю я у Кенби, поравнявшись с ним на широком участке. «Да, и очень часто – особенно с Тайваня, где их производят, из Сингапура и арабских стран, – отзывается он. – А вот туристы из США, Австралии и Европы берут всё на месте – так проще».

Часы «за рулём» перемежаются у нас короткими, но ёмкими прогулками по достопримечательностям – среди них старинный буддийский монастырь Силлыкса, оберегаемый ЮНЕСКО погребальный курган разработавшего корейскую письменность хангыль короля Седжона Великого и его жены, королевы Сохон, самый длинный в стране деревянный мост – 387-метровый Вольёнгё (он особенно красив, когда над ним светит луна, которую передразнивают бумажные фонарики и разноцветные «месяцы» электрокатамаранов), фотогеничная ханок-деревня Хахве в излучине реки.

Помимо Сеула, обстоятельных экскурсий на маршруте две – по Кёнджу и Пусану. Кёнджу – бывшая столица древнего корейского государства Силла, культурный и туристический центр Южной Кореи, единственный в стране исторический национальный парк и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь несколько удалённых друг от друга туристических секторов с королевскими дворцами, храмами и пагодами. В самом центре Кёнджу – парк с 23 тумули, курганными усыпальницами представителей королевской семьи и аристократии (одна открыта для посещения и помогает понять, как выглядят такие гробницы «в разрезе»). Неподалёку находятся несколько лет назад воссозданный деревянный мост Вольджонгё с надвратными башнями-муллу, сложенная из камней башня астрономической обсерватории Чхомсондэ – изначально возведённая в VII веке, она считается чуть ли не древнейшей в Азии, и рукотворный пруд Анапчи с тремя изящными павильонами, отражающимися в зеркальной глади воды, – они кажутся нарисованными разноцветной тушью на бумажном свитке.

Панорама традиционной ханок-деревни Хахве

Вот, наконец, и Пусан – второй по величине город Южной Кореи, огромный порт, но при этом, благодаря пляжам и термальным источникам, и популярный курорт с широким песчаным пляжем Хэундэ. Небоскрёбы с офисами, отелями и апартаментами выстроились шеренгой вдоль широкой набережной. В пляж упирается пешеходный променад со светомузыкальным фонтаном, киосками гадальщиц по картам Таро, фотокабинками и кафе. Это в Пусане, прямо на скалистом морском берегу находится буддийский храм Хэдон Ёнгунса с огромным изваянием Хотэя, смеющегося Будды.

Пляж Хэундэ в Пусане

А в получасе езды (на нашем минивэне, не на велосипеде) расположен «корейский Санторини», как иногда называют деревню Камчхон с лепящимися к холмам домиками. Необычными их делает тот факт, что они окрашены в голубой и зелёный, розовый и персиковый, красный и жёлтый цвета. Интересно, что некогда депрессивное селение, где изначально жили беженцы, скрывавшиеся от японской оккупации и Корейской -войны, стал в прямом смысле колоритной туристической достопримечательностью всего 15 лет назад – в рамках государственного проекта художественного квартала. Сувенирные магазинчики и мастерские скульпторов, современные инсталляции, арт-объекты и муралы, изваяние Маленького принца (и Лиса), горбатые улочки-лесенки и террасы на крышах – здесь можно и нужно, забыв о времени, потеряться на пару часов и бродить без особой цели. А потом засесть на террасе кафе наверху главной улицы – именно отсюда открывается самая медитативная панорама деревни без досаждающих проводов и лезущих в кадр современных зданий.

Разноцветные дома в культурной деревне Камчхон вблизи Пусана

«Помните фильм «Поезд в Пусан» про зомби-апокалипсис? – смеётся Кенби. – Так вот, у нас вместо поезда был велосипед, а вместо боевика – роуд-муви. Как видите, доставил вас в финальную точку маршрута целыми и невредимыми!» И правда, несмотря на физическую нагрузку и перепады температуры из-за кондиционера, единственный вирус, который я подхватил, – любовь к Южной Корее, которая, уверен, останется в моём сердце навсегда.

Координаты

Когда ехать?

Комфортное время для велотуризма в Южной Корее – периоды апрель–май и сентябрь–октябрь. Весной и осенью ещё или уже не жарко, и можно застать «потккот» (сезон любования цветущей вишней) и «тапхун» (сезон любования оттенками краснеющей листвы). Зимой же в стране довольно холодно, а летом из-за муссонов нередко пасмурно и дождливо.

Виза

Электронное разрешение на въезд K-ETA легко оформить на одноимённом сайте. Стоимость – около $9–10. Обычно весь процесс от начала заполнения до одобрения занимает не больше двух часов. Это разрешение могут спросить при посадке на рейс и трансфере, так что лучше иметь его с собой в распечатанном виде. Стоит учитывать, что российские карты не принимаются – можно оплатить любой другой вне зависимости от её владельца или воспользоваться услугами соответствующих агентств, которые взимают за свои услуги сбор.

Как добраться?

Рейсы из Москвы в Сеул через свои хабы есть у многих авиакомпаний – например, у China Southern Airlines и Uzbekistan Airways с пересадкой в Пекине и Ташкенте соответственно. Как правило, трансферы по стране – например, обратная дорога в Сеул из Пусана на скоростном поезде KTX – включены в стоимость тура от оператора велосипедных путешествий. По Сеулу и Пусану с их частыми пробками имеет смысл передвигаться на удобном метро, связывающем все уголки города (навигация дублируется на английском).

Памятник треку Gangnam Style в сеульском районе Каннамгу

Teamax Adventure и другие подобные компании, организующие многодневные велотуры по стране, уже включают в стоимость ночи в отелях, еду в кафе и ресторанах (алкоголь не входит) и даже кофе-брейки по маршруту. Если возникнет желание добавить к программе лишние дни в Сеуле, лучше бронировать отель в центре города – например, в квартале Мёндон, в шаговой доступности от многочисленных магазинов, ночных клубов, ресторанов и стритфуда. В Пусане тоже хорошо провести пару дней по окончании тура – отдыхая в отеле вблизи отличного полукилометрового пляжа Хэундэ и наслаждаясь морепродуктами на крупнейшем в стране рыбном рынке Чагальчхи (всё понравившееся разделывают прямо на прилавке и относят на второй этаж, где расположены кафе, – и там уже платишь лишь за закуски и напитки). Другой популярный веломаршрут от Teamax Adventure – пятидневное кольцо по вулканическому острову Чеджу.

Морепродукты на рынке Чагальчхи в Пусане

Сувениры

Южная Корея – обретённый рай шопоголика, и не только сувенирного. В магазинах, моллах и аутлетах по всей стране представлены ведущие мировые бренды – от одежды и обуви до часов, любых аксессуаров и парфюмерии. Корейские маски для лица на основе, например, муцина, крема и сыворотки с добавлением экстракта красного женьшеня, можно купить повсюду – одним из эталонов считается премиальная марка Sulwhasoo, но особенно популярны косметические магазины Olive Young, в них буквально не протолкнуться. Главные шопинг-центры – Lotte World Mall и Starfield COEX. В галереях на улице Инсадон продаются традиционные костюмы ханбок, веера пухче, куклы, инкрустированные шкатулки, керамика, чайная утварь и сам корейский чай (в том числе премиальный матча Osulloc с острова Чеджу), а также чётки, благовония, изваяния Будды и бодхисаттвы милосердия Гуаньинь.

Сеульский небоскрёб Lotte Tower – самое высокое здание Южной Кореи.

Что ещё посмотреть?

В свободный день можно подняться на 360-градусную смотровую площадку со стеклянным полом Seoul Sky небоскрёба Lotte Tower. Или даже решиться на самый высокий в мире «аттракцион» среди подобных развлечений – на полукилометровой высоте прогуляться по открытому мостику в специальном плотном комбинезоне (с альпинистской страховкой, конечно же).

Другой необычный вариант – тур в проходящую по 38-й параллели буферную Демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей. Автобусная экскурсия на полдня (её предлагают многие агентства в Сеуле) включает в себя посещение мемориального парка Имджингак, наблюдение за промышленным регионом северокорейского города Кэсон и окрестными деревнями с площадки Дора через мощные бинокли и спуск в туннель № 3, один из четырёх известных подземных ходов, вырытых со стороны КНДР в военных целях.