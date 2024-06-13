Велотуризм: советы для тех, кто хочет отправиться в поход на велосипеде

Для одних велотуризм — это возможность побыть наедине с собой и природой, для других — увлекательное приключение в компании друзей, для третьих — свобода от привычных туристических маршрутов и способ спортивно провести время. Как подготовиться к своему идеальному велопутешествию и что стоит учесть заранее, спросили у Сергея Склизкова, эксперта Спортмастер PRO.

Для того, чтобы стать велопутешественником, не требуется чего-то особенного — нужны лишь велосипед и желание. В зависимости от уровня подготовки можно выбрать коммерческий тур на небольшую дистанцию, в котором велосипедистов сопровождают автомобили с самым тяжелым багажом, либо спланировать долгую поездку самостоятельно. Оценить свои силы поможет простой тест: то количество километров, которые вы способны проехать в течение дня, и есть ваш ежедневный предел в велопоходе.

Как спланировать путешествие на велосипеде

Планируя велопробег, нужно учитывать множество факторов: уровень физической подготовки, особенности маршрута, погодные условия, места, где можно перекусить, остановиться на отдых и пополнить запасы питьевой воды — во время езды тратится гораздо больше жидкости, чем при других видах активности.

Спланировать поездку поможет опыт других путешественников. Благодаря интернету и социальным сетям легко найти интересные маршруты, которые уже подробно описаны. Достаточно закрепить телефон специальным держателем на руле и ехать по готовому треку со всеми важными точками.

Велозакат в окрестностях Ставрополя Фото: Елена Нарфа / фотохостинг Russian Traveler

Еще один полезный лайфхак: используйте сервис, созданный для планирования маршрутов, — например, nakarte.me. В нем, помимо стандартных карт, можно смотреть так называемые хит-мэпс («heatmap») — треки других велопутешественников. Чем больше треков, тем активнее маршрут и тем выше вероятность найти, где поесть и отдохнуть.

Начинающие велотуристы могут обратиться к коммерческим организаторам или турклубам, которые устраивают походы выходного дня. Такие поездки уже тщательно продуманы, и остается только наслаждаться прогулкой в комфортном для вас темпе.

Каким должен быть велосипед

Путешествовать можно практически на любом современном велосипеде, главное, чтобы он был надежным и ремонтопригодным в случае нештатной ситуации.

Для похода выходного дня или коммерческого тура подойдет даже городская прогулочная модель. Если же вы везете с собой много вещей, то велосипед нужно подготовить: установить крепления и определить места для сумок и аксессуаров. Это может быть классический багажник с рюкзаком, свисающим по бокам заднего колеса («штаны»), или вариант со множеством креплений, расположенных по всему велосипеду — так называемый байкпакинг. Он позволяет равномернее распределить вес и улучшает управление велосипедом.

Велотуризм на Тенерифе, Канарские острова Фото: Юлия Чайцына / фотохостинг Russian Traveler

Также нужно обратить внимание на тип покрышек: в зависимости от дорожных условий нужны разные шины. Например, для ровных грунтовых и асфальтовых дорог лучше выбрать неширокие покрышки со слабо выраженным протектором, так называемые слики, или с небольшим протектором по краям — полуслики. Если на маршруте много песчаных грунтовок, рыхлого грунта и природных тропинок, подойдут более широкие и рельефные шины.

Таким образом, «настраивать» велосипед нужно под каждое путешествие. Тем не менее есть универсальные аксессуары, которые пригодятся в любых условиях: флягодержатель с флягой, поясная сумочка для мелочей, сумка на руль, сумка на верхнюю трубу либо так называемые сумки-кормушки, чтобы под рукой всегда был перекус.

Заезд по Недреманному хребту в окрестностях Ставрополя Фото: Елена Нарфа / фотохостинг Russian Traveler

Не забывайте о безопасности Всегда используйте велосипедный шлем, особенно если часть маршрута проходит по дорогам с машинами. Очки днем защитят ваши глаза от яркого солнца, вечером — от пыли и насекомых. Выбирайте модели со сменными линзами либо фотохромные очки-хамелеоны. Или даже возьмите в дорогу две пары — темные и прозрачные. Велоперчатки сберегут ладони от натираний и вибрации. В темное время обязательно используйте фонари, и передний, и задний. Даже если вы едете по тропе без машин, на маршруте могут быть другие туристы, любители внедорожной мототехники. Стоит быть максимально заметным.

Как подготовиться к велопутешествию? Краткий чек-лист

Оцените все условия, погоду и маршрут, чтобы определиться со списком одежды и обуви. Например, в горах днем может быть жара, а ночью — очень холодно.

Если предстоит самостоятельное путешествие, подготовьте устройства навигации, телефоны, скачайте офлайн-карты — полезно иметь под рукой дубликат или бумажную версию, когда путешествуете по малознакомой местности. На всякий случай стоит скачать карты соседних областей.

При поездке в другие регионы и соседние страны проверьте, какие сотовые операторы там работают. Возможно, сим-карта местного провайдера будет выгоднее и надежнее.

Изучите местную флору и фауну. К примеру, на севере Карелии легко встретить медведя, и к этому нужно быть готовым. Также стоит сделать прививку от клещевого энцефалита, поскольку клещи распространены практически повсеместно. Не забывайте репелленты и средства после укуса насекомых.

Изучите культурные обычаи региона, в который отправляетесь, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Например, в некоторых регионах Кавказа не одобряется хождение в шортах, так что, отправляясь полюбоваться Кавказскими горами, стоит позаботиться о подходящем гардеробе.

Проведите техобслуживание велосипеда и убедитесь, что он исправен. Соберите ремкомплект: запасную камеру, заплатки, насос, мультитул, выжимку и запасной замок цепи. Этот список может расшириться в случае длительных походов или особенностей вашего велосипеда.

Заранее обкатайте новое снаряжение и одежду. Для этого достаточно выбраться в ближайший парк или на дачу. Даже такая небольшая поездка поможет понять, насколько удобен тот или иной аксессуар, не задевает ли дождевик педали и не мешается ли наполненная сумка во время катания.

В случае стоянок в палатке продумайте, как вы будете оставлять велосипед на ночь, поместится ли он под тент палатки, может быть, пригодится велозамок или велосигнализация.

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Велосипедист в Баку на фоне Центра Гейдара Алиева авторства Захи Хадид Фото: Emil Qazi / фотохостинг Russian Traveler

Какую одежду и обувь взять с собой

Конечно, лучше всего купить специальную велосипедную одежду, но подойдет любая удобная одежда, в которой вам комфортно. Она должна быть легкой, но при этом защищать от ветра: тонкие непродуваемые жилетки, многослойные комплекты — лучше взять несколько разных слоев тонкой одежды, чем один плотный. У вещей должно быть много зон для вентиляции, особенно на спине, они не должны натирать в ногах и зоне паха. Можно взять экипировку для бега или беговых лыж (если путешествуете в холодную погоду).

Велосипедист зимой на озере Плещеево Фото: Владимирович / фотохостинг Russian Traveler

Подошва ботинок должна быть жесткой, иначе при длительном катании стопы будут неметь. Но при этом в ботинках должно быть удобно ходить. Если вы не используете специальную велообувь, вам отлично подойдут легкие трекинговые кроссовки. Такая обувь имеет хорошую подошву, и они не слишком высокие, чтобы голеностоп мог свободно работать. Отдельно учитываем выбор носков: это должны быть модели с хорошим влагоотводом, лучше без хлопка.

С собой стоит взять сменную одежду и обувь: вечером на стоянке гораздо комфортнее в мягких легких кроссовках или удобных резиновых кроксах. В регионах с большим количеством кровососущих насекомых на стоянке очень выручает москитная сетка на лицо.

Фото: Марина Мурашова / фотохостинг Russian Traveler

Отдельное внимание стоит уделить выбору нательного белья. В идеале лучше купить специальные велотрусы с мягкой вставкой, которая предотвращает натирание и впитывает лишнюю влагу. Но в условиях многодневного подхода это не всегда удобно, потому что велотрусы нужно регулярно стирать, а из-за толстой вкладки они долго сохнут. Поэтому обычное белье тоже подойдет, главное — заранее проверить, чтобы оно было удобным и не натирало. Еще один небольшой лайфхак: от натираний отлично помогает обычный детский крем.

На что еще обратить внимание при выборе одежды

Кроме пары ездовых комплектов, нужно иметь сменные носки и белье, комплект на вечер, футболку, штаны и носки для ночевки в спальнике.

От дождя можно взять специальные велосипедные дождевики, которые закрывают ездока вместе с рулем. Неплохо иметь велобахилы из неопрена для ног: они не только защищают от влаги, но и сохраняют ноги в тепле. Пригодятся и стандартные куртки-дождевики, мембранные ветровки.

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Можно ли отправиться в велопоход с детьми?

Велотуризм может стать отличным видом семейного отдыха. Главное — учитывать особенности возраста. Например, с совсем маленькими детьми лучше отправляться в однодневный поход. Детей 3-5 лет, которые еще не умеют хорошо ездить, можно посадить в специальные детские велокресла, но они не очень удобны на неровных дорогах. Для таких поездок лучше приобрести специальный прицеп-коляску. В нем можно с комфортом разместить одного или двух маленьких пассажиров.

Дети постарше, которые уже уверенно сидят в седле, могут участвовать в небольших велопробегах на своем велосипеде. Можно установить велосипедную сцепку, которая будет работать как тандем на случай, если ребенок устанет.

Фото: Unsplash

Велотуризм — интересный вид спорта и отдыха, благодаря которому можно открыть новые места, получить яркие впечатления, с пользой провести время и лучше узнать себя. Так что пробуйте, и все получится!