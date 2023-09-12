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Russian Traveler №3(7) 2023
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Венеция введет сбор с однодневных туристов в 2024 году

Фото: pxfuel.com

Эксперимент продлится около 30 дней.

Власти Венеции приняли решение запустить в тестовом режиме сбор за краткосрочное пребывание в городе в размере пять евро с человека. Ожидается, что нововведение вступит в силу весной следующего года.

Городской совет на заседании дал зеленый свет поправке с окончательным текстом резолюции, устанавливающей «Правила установления и регулирования платы за въезд в город с перевозчиком или без него». Положение устанавливает принципы для новой системы управления турпотоками, особенно в дни наплыва путешественников. Целью нововведения является сохранение культурного наследия и привлекательного внешнего облика Венеции.

Нововведение будет касаться всех туристов старше 14 лет, которые должны будут заплатить пять евро за посещение Венеции, если они не останутся там хотя бы на одну ночь. Подобным образом власти рассчитывают снизить число однодневных путешественников, которые не платят туристический налог в отелях.

Эксперимент продлится около 30 дней. Даты его проведения пока еще не названы, однако ожидается, что они придутся на длинные весенние выходные и летние каникулы.

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