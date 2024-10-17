Вертолетные экскурсии на Камчатке могут запретить — после аварии с вертолетом «Витязь Аэро»

В конце августа крушение вертолета Ми-8 под управлением вертолетной компании «Витязь Аэро» на Камчатке унесло жизни 22 человек. В результате авиакомпания потеряла сертификат эксплуатанта.

Проверка деятельности «Витязь Аэро» Росавиацией выявила множество грубых нарушений и перевозчик потерял возможность выполнять вертолетные экскурсии для туристов на Камчатке.

Причиной проверки послужила авиакатастрофа 31 августа, в результате которой погибли 22 человека. Межгосударственный авиационный комитет заключил, что причиной крушения экскурсионного вертолета Ми-8 стали плохая погода и неподготовленность экипажа к полетам в условиях слабой видимости – сообщается, что командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам.

В Ассоциации Туроператоров (АТОР) рассказали, что несмотря на частые проблемы авиакомпании, услуги «Витязь Аэро» были высоко востребованы среди туристов на Камчатке. Представители туроператора АЛЕАН подсчитали, что каждый второй гость Камчатки желал отправиться на вертолете на термальные источники, камчатские озера или пролететь над вулканом. При этом туристов даже не смущала стоимость вертолетных экскурсий – в среднем в этом летнем сезоне такое путешествие могло обойтись одному туристу в 70 тысяч рублей.

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Вертолет «Витязь Аэро» Ми-8 покидает потухший вулкан Узон Фото: Nikita Zhuravlev / Flickr

Туроператоры надеются, что несмотря на потерю сертификата «Витязь Аэро», возможность совершать вертолетные прогулки над Камчаткой появится к следующему лету – сейчас сезон подобных экскурсий уже закончен, а в следующем году эти обязанности сможет взять на себя другой перевозчик.

19 вертолетов Ми-8 авиакомпании сейчас находятся в парке, но могут быть переданы в аренду крупнейшему перевозчику региона «Камчатскому авиапредприятию» – на это уже намекнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Потеря сертификата авиакомпанией создает проблемы не только для туристов, но и для местных жителей, «особенно в отношении авиаперевозок в отдалённые районы Камчатки», подчеркнул губернатор.