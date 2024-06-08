Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «Россияне начали летать на Кубу в два раза чаще»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился в рамках ПМЭФ с представителями Кубы и рассказал: количество российских туристов, посетивших страну в I квартале, увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, теперь составляет 67 тысяч человек.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что сейчас ведется активная работа по поддержанию существующей программы полетов и расширению маршрутной авиасети.

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В этом году к уже существующим рейсам на Кайо-Коко и Варадеро добавятся рейсы в Гавану и Ольгин. В свою очередь, Мануэль Марреро Крус, министр туризма Кубы выразил желание принимать не только самолеты из Москвы, но и из других городов России, таких как Санкт-Петербург и Казань. «Аэрофлот» уже планирует полеты, с авиакомпанией имеются договоренности.